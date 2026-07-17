В Минобороны Китая подчеркнули, что совместное с РФ патрулирование не направлено против третьих стран

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Военное сотрудничество Китая и России, в частности, недавнее совместное патрулирование акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не направлено против третьих стран, заявил в пятницу представитель министерства национальной обороны КНР Цзян Бинь.

"Сотрудничество вооруженных сил Китая и России (...) не направлено против третьих стран", - приводят китайские СМИ ответ Цзян Биня на просьбу прокомментировать мнение некоторых аналитиков о том, что КНР и РФ провели патрулирование акватории АТР в противовес действиям США и их союзников.

Он отметил, что сотрудничество в военной сфере играет важную роль в сохранении суверенитета и поддержании безопасности КНР и РФ, а также способствует международной и региональной стабильности.

Во вторник Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ сообщил, что по окончании российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2026" корабли двух стран вышли в Желтое море для совместного патрулирования акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).