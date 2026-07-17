Нефтяной танкер атакован недалеко от терминала КТК в Черном море

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший для погрузки нефти на терминал Каспийского трубопроводного консорциум (КТК) у побережья Черного моря России, загорелся после двух ночных атак, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, огонь потушен, а стоянка судна класса Suezmax у терминала отменена.

Ранее на этой неделе украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер Suezmax Yasa Polaris вблизи терминала КТК, напоминает Bloomberg.

В пресс-службе КТК "Интерфаксу" подтвердили, что танкер Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале консорциума сегодня утром. Однако после атаки судно стало не пригодно к погрузке. На танкере возник пожар, который был потушен силами экипажа, уточнил собеседник агентства. В КТК также добавили, что в связи с подачей командой танкера сигнала SOS силами консорциума были эвакуированы 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводам объемов из страны. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.