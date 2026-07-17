Таджикистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир принял участие в церемонии подписания двусторонних соглашений, состоявшейся в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае, сообщила пресс-служба министерства.

С таджикской стороны документы подписал Кабир, с китайской - министр иностранных дел КНР Ван И.

По данным Минпрома, подписанные соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и цифровой трансформации промышленности.

В министерстве отметили, что участие таджикской делегации в конференции отражает курс республики на расширение международного сотрудничества, привлечение передовых технологий и внедрение современных инновационных решений в промышленный сектор.

В ходе церемонии Кабир заявил о заинтересованности Таджикистана в дальнейшем укреплении взаимодействия с международными партнерами и реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта и новых технологий, сообщили в пресс-службе.