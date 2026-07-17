Поиск

Таджикистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир принял участие в церемонии подписания двусторонних соглашений, состоявшейся в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае, сообщила пресс-служба министерства.

С таджикской стороны документы подписал Кабир, с китайской - министр иностранных дел КНР Ван И.

По данным Минпрома, подписанные соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и цифровой трансформации промышленности.

В министерстве отметили, что участие таджикской делегации в конференции отражает курс республики на расширение международного сотрудничества, привлечение передовых технологий и внедрение современных инновационных решений в промышленный сектор.

В ходе церемонии Кабир заявил о заинтересованности Таджикистана в дальнейшем укреплении взаимодействия с международными партнерами и реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта и новых технологий, сообщили в пресс-службе.

КНР Китай Таджикистан Ван И
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 5 тысячам

Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

 Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений

 Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений

Трамп поручил рассекретить документы об иностранном вмешательстве в американские выборы

 Трамп поручил рассекретить документы об иностранном вмешательстве в американские выборы

Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

 Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Трамп пообещал защитить избирательную систему США от иностранного вмешательства

Президент США обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы

Трамп заявил, что США одерживают крупную победу над Ираном

 Трамп заявил, что США одерживают крупную победу над Ираном

Нетаньяху не удалось согласовать встречу с Трампом, визит в США отменен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10572 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов