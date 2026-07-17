Форум национальных координаторов стран-членов ШОС пройдет в Минске в ноябре

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Форум национальных координаторов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в ноябре в Минске, сообщил журналистам в пятницу председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

"Проведение форума планируется в городе Минске. Это позволит обменяться опытом и наметить пути дальнейшей координации наших усилий по реализации Целей устойчивого развития, в решении вопросов социально-экономического развития и улучшения благосостояния и качества жизни наших граждан", - сказал Алейник, которого цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

Он отметил, что "Беларусь является активным и ответственным участником процесса реализации Целей устойчивого развития, программного документа Организации Объединенных наций. Страна достигла достаточно значимых успехов в реализации Целей устойчивого развития, которые вытекают из Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 года и региональных стратегий, которые имеет каждый регион страны, и которые взаимоувязаны и коррелируют с Программой социально-экономического развития Беларуси".

По словам Алейника, Белоруссия занимает 35-е место в мире по достижению ЦУР, с показателем около 83%. "И это в условиях, когда в целом в мире процент реализации ЦУР составляет порядка 18%. Это связано с непростой ситуацией в мире, со множеством конфликтов, санкциями, экономическими, социальными проблемами, которые существуют во многих странах, а также с колоссальными расходами, которые направляются на милитаризацию, военные цели", - отметил он.