Азербайджан планирует вскоре восстановить прямые авиарейсы в ряд городов РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут в сентябре встречу для обсуждения торгово-экономических вопросов, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов; он также анонсировал восстановление прямых авиарейсов из Азербайджана в ряд городов РФ.

"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется встреча между Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком в сентябре текущего года для того, чтобы обсудить ряд направлений", - сказал Байрамов на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в пятницу в Москве.

По его словам, также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов в Россию по ряду направлений, куда распространялись ограничения после декабрьской трагедии 2024 года - крушения самолета AZAL.

Байрамов отметил, что в ходе переговоров с Лавровым отдельно был затронут вопрос торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

"Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка $4,9 млрд, и данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%. Азербайджан последовательно развивает современную транспортную инфраструктуру и считает, что это очень важно для усиления региональной взаимосвязанности. Мы считаем, что данный трек очень важен не только в контексте взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России, но также укрепляет экономическую устойчивость всего региона", - сказал глава МИД Азербайджана.