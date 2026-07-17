Белоруссия стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (WAICO) подписано в Шанхае, сообщило в пятницу госагентство БелТА.

"Учредителями новой международной организации стали 29 государств. От имени Республики Беларусь соглашение подписал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский", - говорится в сообщении.

"Для нашей страны вхождение в число соучредителей новой международной организации открывает широкие возможности участия в формировании международной повестки и реализации совместных международных проектов в этой стратегически важной области", - заявил Залесский, которого цитирует агентство.

Сообщается, что новая международная структура создана по инициативе Китая и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае. В число ее ключевых целей входит содействие инновациям, преодоление цифрового разрыва между странами, а также совместное управление рисками и обеспечение безопасного, этичного и доверенного ИИ.

"Среди основных функций WAICO - создание платформы для координации спроса и предложения в сфере ИИ, укрепление международного сотрудничества в области наращивания компетенций и выработка единых подходов к техническим стандартам и правилам управления. Организация также будет способствовать развитию экосистемы ИИ с открытым исходным кодом и поддерживать глобальные управленческие процессы в рамках ООН", - говорится в сообщении.