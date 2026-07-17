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Трамп в письме премьеру Грузии выступил за углубление сотрудничества между странами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу в письме к главе грузинского правительства Ираклию Кобахидзе выразил надежду на укрепление сотрудничества с Грузией, сообщает администрация правительства республики.

"Работая вместе в интересах суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания, мы можем добиться значительного прогресса. Я с нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества по мере того, как мы будем вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему", - приводит администрация выдержку из письма Трампа.

По ее информации, американский президент также поблагодарил Кобахидзе за поздравление по случаю 250-летнего юбилея независимости США.

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