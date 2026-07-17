В Казахстане уникальное "розовое озеро" получит статус особо охраняемой территории

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Озеро Кобейтуз в Акмолинской области Казахстана получит статус особо охраняемой природной территории, для этого будут расширены границы государственного нацпарка "Буйратау", сообщила пресс-служба областного акимата.

Одновременно с приданием озеру охранного статуса начнется благоустройство прибрежной территории. Здесь планируется оборудовать смотровую площадку и парковку, чтобы посетители могли наблюдать за природным объектом без ущерба для его экосистемы.

На период проведения работ доступ к озеру будет ограничен. На въездах организуют круглосуточные посты, патрулирование территории обеспечат сотрудники полиции совместно с уполномоченными органами.

Кобейтуз - знаменитое соленое бессточное озеро в Ерейментауском районе Акмолинской области (примерно в 160-180 км от Астаны). Раз в несколько лет (обычно в летний зной) вода и прибрежная соль приобретают ярко-розовый оттенок. Это происходит благодаря жизнедеятельности редкой микроводоросли Dunaliella salina. Концентрация соли в водоеме чрезвычайно высока и сравнима с Мертвым морем, из-за этого в нем нет рыбы.