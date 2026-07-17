Франция и Германия изучат подход к совместным военным действиям в связи с проектом боевой машины MGCS

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Париж и Берлин на состоявшемся в пятницу франко-германском совете по обороне и безопасности договорились, что в процессе работы над боевой системой MGCS (Main Ground Combat System) стороны изучат подход к совместному ведению боевых действий.

"Что касается MGCS, Франция и Германия в рамках исследовательской программы изучат подход к совместному ведению боевых действий и доведут его до стадии подтверждения концепции", - говорится в заключительном документе двусторонней встречи, опубликованном Елисейским дворцом.

В этом документе отмечается, что "такой подход должен быть адаптируемым как для пилотируемых, так и для беспилотных гусеничных платформ, чтобы охватить возможные различные системы выполнения совместных боевых задач, автономное вождение и сенсорные технологии, способствующие оказанию услуг в области совместного ведения боевых действий".

MGCS - это амбициозный франко-германский проект по созданию концептуально новой наземной боевой системы, которая призвана заменить основные танки Leopard 2 и Leclerc.

Речь идет не просто об отдельном танке, а о целом семействе бронированных машин на единой платформе, глубоко интегрированных в сетецентрическую среду для совместной работы с беспилотниками и авиацией.

Проект отстает от первоначальных графиков. По сообщениям СМИ, сроки развертывания сдвинуты на 2040-е годы из-за возникших трудностей, вытекающих из конкуренции оборонных концернов обеих стран.