Поиск

Франция и Германия изучат подход к совместным военным действиям в связи с проектом боевой машины MGCS

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Париж и Берлин на состоявшемся в пятницу франко-германском совете по обороне и безопасности договорились, что в процессе работы над боевой системой MGCS (Main Ground Combat System) стороны изучат подход к совместному ведению боевых действий.

"Что касается MGCS, Франция и Германия в рамках исследовательской программы изучат подход к совместному ведению боевых действий и доведут его до стадии подтверждения концепции", - говорится в заключительном документе двусторонней встречи, опубликованном Елисейским дворцом.

В этом документе отмечается, что "такой подход должен быть адаптируемым как для пилотируемых, так и для беспилотных гусеничных платформ, чтобы охватить возможные различные системы выполнения совместных боевых задач, автономное вождение и сенсорные технологии, способствующие оказанию услуг в области совместного ведения боевых действий".

MGCS - это амбициозный франко-германский проект по созданию концептуально новой наземной боевой системы, которая призвана заменить основные танки Leopard 2 и Leclerc.

Речь идет не просто об отдельном танке, а о целом семействе бронированных машин на единой платформе, глубоко интегрированных в сетецентрическую среду для совместной работы с беспилотниками и авиацией.

Проект отстает от первоначальных графиков. По сообщениям СМИ, сроки развертывания сдвинуты на 2040-е годы из-за возникших трудностей, вытекающих из конкуренции оборонных концернов обеих стран.

Франция Германия MGCS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У побережья Сомали захвачен танкер под флагом Танзании

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

 Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Глава МИД Азербайджана заявил, что Москва и Баку преодолели непростой этап в отношениях

Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии

 Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии

Совет ЕС вводит санкции против российского ВПК

Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 5 тысячам

Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

 Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов