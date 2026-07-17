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ЕС намерен углублять стратегическое сотрудничество со странами Центральной Азии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU -- ЕС и страны Центральной Азии провели в Брюсселе 13-ю встречу в рамках ежегодного Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности, сообщили в представительстве Евросоюза в Таджикистане.

По информации представительства, Евросоюз подтвердил приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства с государствами региона, опираясь на Совместную дорожную карту по развитию связей между ЕС и Центральной Азией, принятую в октябре 2023 года, а также на итоги первого саммита "ЕС - Центральная Азия", состоявшегося в апреле 2025 года.

В ходе встречи стороны обсудили международную и региональную повестку, включая ситуацию вокруг Украины, положение дел на Ближнем Востоке и в Афганистане. Участники переговоров отметили растущую динамику политического взаимодействия и подтвердили намерение продолжать совместную работу по решению общих вызовов в сфере безопасности, отмечается в сообщении.

Как сообщили в представительстве ЕС, стороны также приветствовали сотрудничество в рамках программ Евросоюза, направленных на укрепление управления границами, противодействие терроризму и экстремизму, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и развитие кибербезопасности.

Кроме того, участники встречи подчеркнули возрастающее значение транспортных коридоров, энергетической безопасности и цифровой трансформации для обеспечения экономического развития региона, сообщили в представительстве.

Евросоюз также отметил важность укрепления устойчивости государств посредством эффективного управления, верховенства закона, подотчетных институтов, инклюзивного экономического развития, а также соблюдения международного права, принципов Устава ООН, уважения суверенитета и территориальной целостности.

Заседание прошло под председательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам Олофа Скуга. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также посол Киргизии при Европейском союзе.

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