Белоруссия построит в Мозамбике четыре центра механизации сельского хозяйства

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия построит в Мозамбике центры механизации сельского хозяйства, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИДа.

"Контракт на строительство на территории Мозамбика четырех центров механизации сельского хозяйства был подписан в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в эту страну", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава МИД Белоруссии провел переговоры со специальным уполномоченным правительства Мозамбика на ведение переговоров с белорусской стороной - министром сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства Роберто Мито Альбино. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе в части доставки белорусских товаров на рынок Сообщества развития стран Юга Африки, а также поставки белорусской сельскохозяйственной, карьерной, дорожно-строительной и мусороуборочной техники и ряд других вопросов.

Помимо этого, в ходе переговоров Рыженкова с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эстевао Томашем Рафаэлем Пале обсуждались возможности привлечения белорусских специалистов и технологий для реализации проектов в горнодобывающей промышленности Мозамбика, включая поставку горнодобывающей техники, карьерных самосвалов, проекты по переработке природного газа и нефти.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии, глава ведомства посещает с официальным визитом Мозамбик. "В программе - переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом", - информировал МИД.