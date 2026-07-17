Поиск

Белоруссия построит в Мозамбике четыре центра механизации сельского хозяйства

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия построит в Мозамбике центры механизации сельского хозяйства, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИДа.

"Контракт на строительство на территории Мозамбика четырех центров механизации сельского хозяйства был подписан в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в эту страну", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава МИД Белоруссии провел переговоры со специальным уполномоченным правительства Мозамбика на ведение переговоров с белорусской стороной - министром сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства Роберто Мито Альбино. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе в части доставки белорусских товаров на рынок Сообщества развития стран Юга Африки, а также поставки белорусской сельскохозяйственной, карьерной, дорожно-строительной и мусороуборочной техники и ряд других вопросов.

Помимо этого, в ходе переговоров Рыженкова с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эстевао Томашем Рафаэлем Пале обсуждались возможности привлечения белорусских специалистов и технологий для реализации проектов в горнодобывающей промышленности Мозамбика, включая поставку горнодобывающей техники, карьерных самосвалов, проекты по переработке природного газа и нефти.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии, глава ведомства посещает с официальным визитом Мозамбик. "В программе - переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом", - информировал МИД.

Белоруссия Мозамбик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У побережья Сомали захвачен танкер под флагом Танзании

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

 Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Глава МИД Азербайджана заявил, что Москва и Баку преодолели непростой этап в отношениях

Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии

 Энди Бернем добился избрания лидером правящей в Британии Лейбористской партии

Совет ЕС вводит санкции против российского ВПК

Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 5 тысячам

Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

 Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов