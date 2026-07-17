Президент Бразилии призвал Трампа назвать причину введения дополнительных пошлин

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу предложил американскому коллеге Дональду Трампу публично объяснить введение новых 25-процентных пошлин на некоторые бразильские товары.

"Я подожду с обсуждением повышения пошлин, я это сделаю, когда заговорит Трамп. Когда Трамп скажет слово, скажу и я. Если Трамп не заговорит, я тоже не заговорю", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Лула да Силва добавил, что Бразилия не позволит, чтобы какая-либо страна в мире проявляла к ней неуважение: "Наша страна должна держаться стойко, потому что она не приемлет неуважения ни от какой-либо другой страны в мире. Мы хотим уважения, так же, как и мы уважаем всех остальных".

Введение новых американских пошлин стало результатом расследования, проведенного Управлением торгового представителя США, которое пришло к выводу, что применяемые Бразилией меры наносят ущерб американским компаниям. Бразильские власти пообещали дать ответ на это решение США в рамках так называемого "Закона о взаимности".