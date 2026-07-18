КСИР заявил об уничтожении второго за неделю американского беспилотника MQ-9 Reaper

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о перехвате американского дальнего разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, передает иранский телеканал Press TV.

По данным КСИР, перехват был осуществлен над провинцией Бушир, расположенной на побережье Персидского залива на юге Ирана.

В четверг сообщалось о перехвате аналогичного беспилотника над городом Эндимешк на юго-западе страны.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) эти сведения не подтвердило.