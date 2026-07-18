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Трамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал Дарлин Грэм - сестре недавно умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) - баллотироваться в американский Сенат, чтобы на постоянной основе занять его место.

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"Я попросил Дарлин во имя нашей страны принять участие 11 августа 2026 года во внеочередных республиканских праймериз, чтобы затем баллотироваться в сенат. Надеюсь, Дарлин согласится. Это лучший способ почтить память ее брата Линдси", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что готов поддержать кандидатуру Дарлин Грэм.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скоропостижно скончался ранее в июле. Он считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа.

Дарлин Грэм ранее согласилась временно, до внеочередных выборов, занять место брата в сенате. Младшая сестра Линдси Грэма - тоже член Республиканской партии. Однако, в отличие от брата, самостоятельной политической карьеры у нее до недавних пор не было.

США Дональд Трамп Дарлин Грэм Линдси Грэм Сенат
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