Армия Иордании сообщила о перехвате 10 иранских ракет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО Иордании в субботу сбили 10 иранских баллистических ракет, сообщает армия королевства.

"Системы ПВО перехватили 10 иранских ракет, которые вошли в воздушное пространство Иордании", - говорится в заявлении армии.

Уточняется, что жертв или материального ущерба зафиксировано не было. Подразделения Королевских инженерных войск уже начали сбор обломков в местах падения, добавили в военные.

Военные заявили, что операция была проведена в соответствии со стандартными мерами обороны для защиты суверенитета королевства и обеспечения общественной безопасности.

Накануне силы ПВО Иордании сбили три ракеты, запущенные Ираном в ответ на американские удары.