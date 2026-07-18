Поиск

Армия Иордании сообщила о перехвате 10 иранских ракет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО Иордании в субботу сбили 10 иранских баллистических ракет, сообщает армия королевства.

"Системы ПВО перехватили 10 иранских ракет, которые вошли в воздушное пространство Иордании", - говорится в заявлении армии.

Уточняется, что жертв или материального ущерба зафиксировано не было. Подразделения Королевских инженерных войск уже начали сбор обломков в местах падения, добавили в военные.

Военные заявили, что операция была проведена в соответствии со стандартными мерами обороны для защиты суверенитета королевства и обеспечения общественной безопасности.

Накануне силы ПВО Иордании сбили три ракеты, запущенные Ираном в ответ на американские удары.

Иордания ПВО Иран ракеты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия ввела временное ограничение на передвижение в восточной части Финского залива

Иранские военные атаковали базы США в Кувейте и Иордании

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану

США опровергли заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

 США опровергли заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

США нанесли удары по городам на юго-западе и в центральной части Ирана

Трамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США

 Трамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Сирик

Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов

 Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3190 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов