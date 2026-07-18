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Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко совершить визит в Белоруссию

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, в ходе которого мозамбикский лидер принял приглашение белорусского президента совершить визит в Минск, сообщила в субботу пресс-служба МИДа Белоруссии.

"В рамках визита в Мозамбик министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков был принят президентом Мозамбика Даниэлем Франсишку Шапу. Министр иностранных дел передал личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко, содержащее приглашение в адрес лидера Мозамбика посетить Беларусь с официальным визитом. Кроме того, до сведения мозамбикского главы государства доведены высокие оценки президентом Беларуси перспектив комплексной активизации двустороннего сотрудничества. Приглашение было с благодарностью принято. Президент Мозамбика Даниэл Шапу дал поручение министерству иностранных дел и сотрудничества приступить к подготовке и наполнению своего визита", - говорится в сообщении.

"Собеседники обсудили текущее состояние белорусско-мозамбикского диалога. Особый акцент сделан на механизации сельского хозяйства как пилотном проекте по обеспечению продовольственной безопасности Мозамбика, содействии укреплению безопасности и борьбы с терроризмом, полнейшей реализации логистических возможностей Мозамбика для обеспечения поставок белорусских товаров в страны региона, укреплении индустриального суверенитета Мозамбика, реализации перспективного проекта по производству смешанных удобрений, подготовке к подписанию пакета двусторонних документов, направленных на интенсификацию межотраслевого взаимодействия, начиная от сельского хозяйства и заканчивая образованием и здравоохранением", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что президент Мозамбика определил должностных лиц от правительства, ответственных за взаимодействие с Белоруссией.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии, глава ведомства посещает с официальным визитом Мозамбик. "В программе - переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом", - информировал МИД.

Мозамбик Белоруссия Александр Лукашенко
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