Будущий британский премьер Бернем намерен активизировать добычу нефти и газа в Северном море

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем намерен после прихода на пост премьера разрешить новые проекты по разработке нефтегазовых месторождений в Северном море, сообщает в субботу ВВС со ссылкой на источники.

"Энди Бернем объявит о новых планах по добыче нефти и газа в Северном море после того, как станет премьером", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в понедельник, 20 июля, нынешний британский премьер Кир Стармер официально подаст в отставку, и король Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Лондон за недостаточную, по его мнению, добычу энергоресурсов в этом районе. В частности, американский лидер указал на важность таких шагов со стороны Великобритании на фоне проблем с энергоносителями в Европе, в том числе из-за ситуации в Ормузском проливе, через который проходит экспорт нефти из стран Персидского залива.

Ранее газета The Guardian писала, что британские власти уже некоторое время находятся под давлением со стороны оппозиции и части бизнеса из-за месторождений в Северном море. Представители нефтяной отрасли, консерваторы и некоторые другие стороны призывают власти разрешить разработку на месторождениях "Роузбанк" и "Джекдоу" у берегов Шотландии.

В прошлом году власти Великобритании объявили о планах продолжать обслуживание уже разрабатываемых месторождений, но прекратить выдачу лицензий на разработку новых месторождений в Северном море. При этом запрет не касается "Роузбанка" и "Джекдоу", так как заявки на выдачу лицензий на их разработку уже находились на рассмотрении, когда к власти в стране пришло нынешнее правительство лейбористов.