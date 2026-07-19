РФ с 19 июля ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - РФ распространила на Эстонию запрет на перевозки грузовым автотранспортом товаров, в отношении которых установлено исключение из введенного в 2022 году для недружественных стран запрета на международные автоперевозки.

Соответствующее решение принято правительством РФ 16 июля и вступает в силу с 19 июля 2026 года.

Запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России был введен 1728-м постановлением правительства от 30 сентября 2022 года и распространяется на перевозчиков из государств-членов Европейского союза, Великобритании, Норвегии, Молдавии и Украины.

Одновременно с этим решением были установлены условия, при которых запрет не действует. В частности, из-под данного ограничения был выведен утвержденный кабинетом министров ряд товаров. При этом оговаривалось, что послабления в отношении этих товаров не распространяются на грузовых перевозчиков Молдавии и Польши. Теперь к ним добавилась Эстония.

Сам перечень товаров, разрешенных к перевозкам фурами из недружественных стран, также претерпел изменения, однако они вступят в силу через месяц. Из списка исключены овощи, фрукты и орехи, готовые продукты из муки или молока, мучные кондитерские изделия (07, 08, 19 группы ТН ВЭД ЕАЭС).

По-прежнему перевозчики из недружественных стран (кроме Молдавии, Польши и Эстонии) могут ввозить автотранспортом часы, музыкальные инструменты, стекло и керамику, белковые вещества и модифицированные крахмалы, монокарбоновые жирные кислоты и кислотные масла, различные чистящие средства, природные шеллак, камеди и смолы, не содержащие какао кондитерские изделия, мясо и субпродукты из него, рыбу и морепродукты, готовые изделия из мяса, рыбы и морепродуктов, муку и крупу, продукцию из молока, яйца, мед, прочую продукцию животного происхождения, живые деревья и другие растения.