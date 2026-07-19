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ВС США нанесли удары по иранскому городу Сирик на побережье Ормузского пролива

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли удары по иранскому городу Сирик, который расположен на побережье Ормузского пролива, сообщают СМИ Ирана.

"Американские войска начали удары в районе города Сирик", - говорится в сообщении агентства Mehr.

По данным телеканала Press TV, в городе прозвучало несколько взрывов.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по иранским целям.

США Иран США (CENTCOM)
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Новости

Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

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