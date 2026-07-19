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США направили на Ближний Восток дополнительные истребители

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили на Ближний Восток дополнительные группы истребителей на фоне ударов по Ирану, сообщают израильский телеканал Kan и газета The Wall Street Journal.

По их данным, в регион переброшены эскадрильи самолетов-заправщиков и истребителей F-35 и F-16, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям.

Портал Itamilradar сообщил, что на Ближний Восток, в частности, из Великобритании прибыла группа в составе девяти истребителей пятого поколения F-35. Точное место из развертывания неизвестно.

В настоящее время на американских авиабазах в регионе находится примерно 200 боевых самолетов, которые принимали участие в нанесении ударов по Ирану в ходе американской военной операции. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены несколько эскадрилий американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрильи штурмовиков A-10. Кроме того, на двух американских авианосцах в Аравийском базируется еще более 100 боевых самолетов.

F-35 F-16 Иран Ближний Восток США
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