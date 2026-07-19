В иранских городах Бендер-Аббас и Хаджиабад прогремели взрывы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Взрывы произошли в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на побережье Ормузского пролива, на фоне очередных ударов США по Ирану, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

По данным агентства Fars, американские вооруженные силы также нанесли удары по району города Хаджиабад на юге Ирана.

Ранее ударам подвергся город Сирик на побережье Ормузского пролива, сообщило агентство Mehr. По данным телеканала Press TV, в городе прозвучало несколько взрывов.