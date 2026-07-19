Поиск

МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в связи с иранскими ударами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в Аммане, чтобы выразить ему протест в связи с ударами Тегерана по территории королевства, сообщает иорданское внешнеполитическое ведомство в воскресенье.

"Сегодня МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана в Аммане и передал ему решительный протест в связи с продолжающимися жестокими и несправедливыми ударами Ирана по территории государства", - говорится в сообщении МИД в социальной сети X.

Также ему выразили недовольство из-за "провокационных и подстрекательских заявлений" со стороны Тегерана.

В последние дни Иран нанес ряд ударов по объектам США на Ближнем Востоке, в частности, в Иордании.

Иордания Иран удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

 Глава МИД КНДР заявила о поддержке Пхеньяном Москвы в деле устранения первопричин кризиса на Украине

Президент РФ на встрече с главой МИД КНДР выразил признательность за поддержку СВО

Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

 Казахстан требует прекращения атак на танкеры с нефтью близ терминала КТК

Трамп считает правильными планы Бернема по добыче нефти в Северном море

Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

 Метеорологи рассчитывают, что грозы помогут очистить воздух перед финалом ЧМ

Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ

 Трамп призвал сенаторов добавить меры против Ирана в законопроект о санкциях против РФ

В Иране заявили об ударах США по строящейся АЭС "Дарховин"

Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

 Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10616 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3213 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов