МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в связи с иранскими ударами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в Аммане, чтобы выразить ему протест в связи с ударами Тегерана по территории королевства, сообщает иорданское внешнеполитическое ведомство в воскресенье.

"Сегодня МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана в Аммане и передал ему решительный протест в связи с продолжающимися жестокими и несправедливыми ударами Ирана по территории государства", - говорится в сообщении МИД в социальной сети X.

Также ему выразили недовольство из-за "провокационных и подстрекательских заявлений" со стороны Тегерана.

В последние дни Иран нанес ряд ударов по объектам США на Ближнем Востоке, в частности, в Иордании.