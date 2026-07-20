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КСИР нанес удар по авиабазе США в Иордании

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB.

В миреВ КСИР заявили, что сбили американский дрон и уничтожили самолет на базе в ИорданииЧитать подробнее

По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

Как сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), в ходе иранской атаки по этой базе 17 июля погибли двое американских военнослужащих, участвовавших в ее отражении, еще один пропал без вести.

Ранее КСИР также сообщил, что поразил аэродром в южном иорданском городе Акаба, уничтожив разведывательный самолет Р-8А и тяжелый транспортный самолет С-17, передает телеканал Press TV.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Иордания США авиабаза
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