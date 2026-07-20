КСИР атаковал авиабазы США в Кувейте

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что атаковал ракетами и беспилотниками по объектам на используемой США базе Али Аль-Салем в Кувейте, передает государственная телекомпания IRIB.

По данным КСИР, в результате атаки беспилотника, в частности, была уничтожена система радиолокационного обнаружения. Отдельные удары были нанесены по складу авиационного оборудования и ангару, где размещались американские БПЛА MQ-9, в результате чего несколько беспилотников загорелись.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило со ссылкой на КСИР, что силы корпуса сбили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 над городом Исламабад-э-Герб в провинции Керманшах на западе Ирана и уничтожили американские разведывательный самолет Р-8А и вертолет на базе в Иордании.