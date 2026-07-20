Поиск

КСИР атаковал авиабазы США в Кувейте

В миреКСИР нанес удар по авиабазе США в ИорданииЧитать подробнее

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что атаковал ракетами и беспилотниками по объектам на используемой США базе Али Аль-Салем в Кувейте, передает государственная телекомпания IRIB.

По данным КСИР, в результате атаки беспилотника, в частности, была уничтожена система радиолокационного обнаружения. Отдельные удары были нанесены по складу авиационного оборудования и ангару, где размещались американские БПЛА MQ-9, в результате чего несколько беспилотников загорелись.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило со ссылкой на КСИР, что силы корпуса сбили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 над городом Исламабад-э-Герб в провинции Керманшах на западе Ирана и уничтожили американские разведывательный самолет Р-8А и вертолет на базе в Иордании.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Кувейт США авиабаза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном

Трамп заявил, что Иран сильно пострадал от американских ударов

На судне у берегов Омана произошел пожар

 На судне у берегов Омана произошел пожар

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

 Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,2 тыс.

Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Россия готова организовать переговоры Ирана и стран Персидского залива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10622 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов