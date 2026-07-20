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Военные Бахрейна отражают атаку с воздуха

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Средства ПВО Бахрейна отбивают иранскую воздушную атаку, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на бахрейнское государственное телевидение.

Ранее в стране прозвучали сирены тревоги. В МВД Бахрейна призвали жителей сохранять спокойствие, проследовать в ближайшие убежища и следовать указаниям лишь из официальных каналов распространения информации.

ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану, которые наносят уже девятый день подряд.

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что поразил склад американских беспилотников в Бахрейне и главный центр по развитию искусственного интеллекта Бахрейна с помощью баллистических ракет и БПЛА.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран ПВО США
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