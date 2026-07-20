Китай в мае удвоил закупки СПГ в России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Китай в мае 2026 года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% до 5,68 млн тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года.

Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт СПГ, в то время как остальные крупные импортеры (Европа, Япония) сталкиваются с падением поставок. При этом такие покупатели, как Южная Корея и Индия, в последние месяцы вынуждены перейти к наращиванию импорта.

С января по март китайский импорт СПГ показывал заметное снижение. Как замечают эксперты Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие запасы этого вида топлива. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно – пришлось наращивать импорт дефицитного товара. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР (наиболее высокий среди всех крупных азиатских покупателей СПГ), замечает WoodMac. Как следствие, средняя цена импорта СПГ Китаем в мае выросла до $496 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года (за последние два с половиной года).

Китайские покупатели активно задействовали возможности поставок по долгосрочным контрактам, нарастив импорт из Австралии на 29% (до 2,1 млн тонн), удвоив импорт из России (до 877 тыс. тонн - это максимальный объем за последние семь месяцев) и Малайзии (786 тыс. тонн).

Также пришлось прибегнуть к покупкам газа на дорогом спотовом рынке. Общее число поставщиков СПГ в страну в отчетном месяце выросло до 15 после 12 в апреле и 13 в мае 2025 года. За разовую партию СПГ из Мозамбика заплатили по $740 за тысячу кубометров (что примерно на $100 выше средних котировок спотового рынка), из Экваториальной Гвинеи - по $684.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Общий объем производства СПГ в РФ в мае составил 3,2 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в апреле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония) 1,3 млн тонн.

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: РФ, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Общие поставки трубопроводного газа в КНР в мае составили 6,827 млрд куб. м, что практически повторяет уровень годовой давности, а также предыдущего месяца (апреля-2026). Среднесуточный уровень понизился по отношению к предыдущему месяцу на 3%. Это типичный тренд для данного периода, так как внутренний рынок стран Центральной Азии начинает требовать больше газа на фоне летней жары. В нынешнем году температура воздуха в регионе заметно превышает климатическую норму.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) Китай в мае 2026 года принял 14,215 млрд куб. м газа, что на 4% больше, чем годом ранее (13,627 млрд куб. м).