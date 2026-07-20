Таиланд обеспокоен поставками китайских вооружений Камбодже

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей является неустойчивым, поставки КНР вооружений Пномпеню не делают ситуацию проще, заявил глава таиландского МИД Сихасак Пхуангкеткео, передает Bloomberg. Министр заявил об этом во время визита таиландской делегации в КНР.

"Мы встревожены сообщениями о получении танков Камбоджей. В данный момент отношения непростые, перемирие - хрупко (...) это может не благоприятствовать нынешней ситуации в отношениях Таиланда и Камбоджи", - сказал он.

Пхуангкеткео отметил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун затрагивал эту тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 17 июля.

Глава МИД, в то же время, приветствовал желание Пекина оставаться нейтральным в конфликте двух стран, напомнил об инициативах Китая по снижению напряженности между Бангкоком и Пномпенем.

В июне в Бангкоке сообщили, что Камбоджа в рамках военного соглашения с Китаем получила от него 39 танков Tип 59; однако технику, по-видимому, не направили в приграничные районы Камбоджи.

Bloomberg напоминает, что Пекин заявляет о рабочих отношениях в сфере обороны как с Таиландом, так и с Камбоджей. В то же время, Китай и Камбоджа сотрудничают по оборонным вопросам на камбоджийской военно-морской базе "Реам", которая выходит на Сиамский залив и находится вблизи стратегически важного Малаккского пролива и Южно-Китайского моря. В свою очередь, Таиланд связан с США оборонным договором и располагает более крупными и современными вооружёнными силами, чем Камбоджа.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле 2025 года, позже столкновения произошли вновь уже в декабре. Стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.