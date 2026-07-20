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Приднестровье продлило режим ЧП в экономике еще на месяц

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник в ходе заседания утвердил указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного положения в экономике еще на 30 суток; предыдущий указ действовал до 17 июля.

"Верховный совет утвердил указ президента о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения на 30 суток. Особый правовой режим не раз продлевался и действовал до 17 июля. Из-за падения производства страна испытывает тяжелый экономический кризис", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского парламента.

В указе отмечается, что это решение принято "в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванного существенным сокращением поставок природного газа".

Указ устанавливает ряд чрезвычайных мер и ограничений, в том числе рациональное потребление энергоресурсов, приоритет финансирования мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан, меры для предотвращения, минимизации и устранения последствий дефицита природного газа. Режим ЧП позволяет самопровозглашенным властям перераспределять энергоресурсы, ограничивать подачу газа промышленным предприятиям в пользу населения и задействовать средства из резервных фондов.

Впервые чрезвычайное положение в экономике Приднестровья было введено с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. После этого режим ЧП пять раз продлевался и был снят только 8 июня. С 18 декабря 2025 года в регионе вновь был введен режим ЧП в экономике сроком на 90 дней в связи с сокращением поставок газа. С марта режим ЧП продлевался каждые 30 дней.

В январе 2025 года Приднестровский регион оставался без газа. С 1 февраля 2025 года газ поставляет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG при посредничестве предприятия Moldovagaz, которое транспортирует газ по территории Молдавии. Оплачивают газ различные компании с российским капиталом, работающие в ОАЭ.

Объемы поставок остаются ограниченными. Начиная с ноября 2025 года, поставки газа сократились с 2 до 1 млн кубометров в сутки.

Ситуация усугубилась после начала кризиса на Ближнем Востоке, что вынуждает тираспольскую администрацию регулярно продлевать режим ЧП.

Приднестровье ПМР
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