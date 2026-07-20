Поиск

Ряд стран Западной Африки поддержал проект газопровода из Нигерии в Марокко для поставок в Европу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки выразили поддержку проекту газопровода, по которому планируют поставлять газ в Европу, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на заявление марокканской государственной корпорации ONHYM.

Соответствующее соглашение руководители подписали накануне в Сьерра-Леоне. Газопровод African Atlantic Gas Pipeline (AAGP) протяженностью в 6,8 тыс. км в случае строительства проложат через 13 государств, он обойдется примерно в $25 млрд.

Инфраструктурный объект должен связать газовые месторождения в Нигерии, Сенегале и Мавритании. В Марокко он должен соединиться с магистральным газопроводом Магриб-Европа.

Компанию по управлению AAGP планируют учредить в Касабланке, а надзорный орган - в Абудже. Затем разработчики должны найти инвестиции и подготовить окончательное решение на тему финансирования. Проект возглавляют ONHYM и Нигерийская национальная нефтяная корпорация, его продвигают с 2016 года.

Между тем, по данным Bloomberg, Алжир разрабатывает конкурентный проект по созданию газопровода через пустыню Сахара; он должен будет соединить запасы газа в Нигерии с трубопроводом, ведущим в Европу. Алжирские власти сообщили, что приступили к работам на юге страны в июне.


Марокко газ Нигерия Европа Мавритания Сенегал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном

Трамп заявил, что Иран сильно пострадал от американских ударов

На судне у берегов Омана произошел пожар

 На судне у берегов Омана произошел пожар
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3232 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10631 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов