Ряд стран Западной Африки поддержал проект газопровода из Нигерии в Марокко для поставок в Европу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки выразили поддержку проекту газопровода, по которому планируют поставлять газ в Европу, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на заявление марокканской государственной корпорации ONHYM.

Соответствующее соглашение руководители подписали накануне в Сьерра-Леоне. Газопровод African Atlantic Gas Pipeline (AAGP) протяженностью в 6,8 тыс. км в случае строительства проложат через 13 государств, он обойдется примерно в $25 млрд.

Инфраструктурный объект должен связать газовые месторождения в Нигерии, Сенегале и Мавритании. В Марокко он должен соединиться с магистральным газопроводом Магриб-Европа.

Компанию по управлению AAGP планируют учредить в Касабланке, а надзорный орган - в Абудже. Затем разработчики должны найти инвестиции и подготовить окончательное решение на тему финансирования. Проект возглавляют ONHYM и Нигерийская национальная нефтяная корпорация, его продвигают с 2016 года.

Между тем, по данным Bloomberg, Алжир разрабатывает конкурентный проект по созданию газопровода через пустыню Сахара; он должен будет соединить запасы газа в Нигерии с трубопроводом, ведущим в Европу. Алжирские власти сообщили, что приступили к работам на юге страны в июне.



