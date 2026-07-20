Поиск

Глава МИД КНДР назвала СВО борьбой России за отстаивание суверенитета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская специальная военная операция - это борьба за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы будем активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке, как стратегический партнер, союзник, согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Россией", - подчеркнула министр.

КНДР Сергей Лавров Цой Сон Хи МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном

Трамп заявил, что Иран сильно пострадал от американских ударов

На судне у берегов Омана произошел пожар

 На судне у берегов Омана произошел пожар
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3232 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10631 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов