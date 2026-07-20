Глава МИД КНДР назвала СВО борьбой России за отстаивание суверенитета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская специальная военная операция - это борьба за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности, заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"В нашей оценке нет никаких изменений: специальная военная операция России является священной войной для устранения первопричин кризиса на Украине, а также за отстаивание суверенитета и территориальной целостности своей страны", - сказала она в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы будем активно поддерживать нынешнюю политическую позицию России на международной площадке, как стратегический партнер, союзник, согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Россией", - подчеркнула министр.