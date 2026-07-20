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В ЕК заявили, что ЕС не вмешивается в перестановки правительства на Украине

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским коротко затрагивала вопрос об отставке министра обороны Михаила Фёдорова, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Что касается министра Фёдорова и правительственных назначений в новом кабинете, мы не вмешиваемся. Всё, что мы можем сказать, это то, что у нас было прекрасное сотрудничество с министром Фёдоровым", - заявила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с отставкой главы оборонного ведомства Украины.

На дополнительный вопрос о манифестациях украинцев против отставки Фёдорова ответил другой представитель ЕК Гийом Мерсье. Он сказал: "Мирные манифестации являются основополагающим правом во всех демократических странах".

ЕС ЕК Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Украина
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