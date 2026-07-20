В Абхазии отразили кибератаку на государственные и туристические порталы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии отразили масштабную кибератаку на государственные и туристические порталы, сообщило Агентство правительственной связи (АПС) республики.

По данным АПС, "атаке подверглись сайты министерств и ведомств, государственные информационные ресурсы, а также туристические порталы, сервисы бронирования и сайты крупных курортных комплексов".

"Злоумышленники использовали DDoS-атаки, направляя на серверы миллионы ложных запросов в секунду. Кроме того, на отдельных ресурсах были зафиксированы попытки дефейса - подмены легитимной информации фейковыми новостями", - говорится в сообщении.

Наиболее ощутимо атаки затронули туристический сектор. Из-за перебоев временно были недоступны отдельные сервисы онлайн-бронирования, однако их владельцы оперативно перевели обработку заявок в ручной режим и через мессенджеры. В настоящее время большинство ресурсов уже восстановило работу, информирует АПС.

В сообщении отмечается, что основной удар пришелся на единственный национальный хостинг-центр Агентства правительственной связи, где размещена большая часть официальных веб-ресурсов республики.

"Для обеспечения их работы специалисты задействовали резервные мощности и временно ограничили трафик из подозрительных зарубежных подсетей. Работы по восстановлению штатного режима продолжаются", - говорится в сообщении

В АПС подчеркнули, что "утечки персональных данных граждан и туристов не допущено, а критически важные государственные информационные системы продолжают работать в безопасном режиме".

"Мы столкнулись с профессионально подготовленной кибератакой, которая велась из нескольких географических точек одновременно. Основная цель злоумышленников - подорвать имидж государства", - заявили в АПС.