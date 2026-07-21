Трамп обсудил с Бернемом Ормузский пролив и нефть Северного моря

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом ситуацию в Ормузском проливе, нефть в Северном море и отношения двух стран.

"Мы обсудили множество тем, включая прекрасные отношения, которые сложились у нас с Великобританией. (...) Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы", - написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер также сообщил, что намерен в ближайшем будущем встретиться с Бернемом лично.

"Премьер-министру предстоит большая работа, но он с ней справится, конечно, США будут готовы помочь", - добавил президент.

Ранее о разговоре Бернема и Трампа также сообщала канцелярия британского премьера.