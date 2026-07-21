Трамп поручил Минторгу США стимулировать производство алюминия на американской территории

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, цель которой - привлечь инвестиции в строительство алюминиевых заводов в стране.

"Президент Трамп подписал прокламацию, разрешающую (...) работу над ликвидацией такой угрозы для нацбезопасности США, как импорт алюминия. Еще одна цель - привлечь новые инвестиции в производство алюминия", - говорится в сообщении Белого дома.

Среди прочего, согласно прокламации, Минторгу США поручается создать программу по стимулированию производства для тех компаний, которые будут готовы "инвестировать в строительство алюминиевых заводов или в расширение или модернизацию уже существующих заводов в США".

Такие компании, согласно замыслу, при выполнении ряда условий смогут рассчитывать на снижение для них пошлин на импорт первичного алюминия.