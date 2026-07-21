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Sotheby’s продал найденную в секонд-хенде куртку легенды НБА за $89,6 тыс.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Разминочная куртка, которую центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Уилт Чемберлен носил во время финала НБА 1972 года, ушла с аукциона Sotheby's за $89,6 тыс., пишет AP. Вещь была приобретена в январе на распродаже Goodwill в пригороде Портленда за $3,07.

Покупатель, 19-летний Куинн Браун, занимающийся перепродажей одежды, обнаружил куртку в общей корзине товаров. После публикации фотографии в соцсетях с ним связались представители Sotheby's и предложили передать предмет на торги. Аукционный дом предварительно оценивал лот в $150-250 тыс. Всего было сделано 48 ставок.

Браун проверил подлинность куртки, сопоставив детали нашивки и размеры с архивными фотографиями и характеристиками формы, которую носил Чемберлен. Ранее самой дорогой вещью, проданной им онлайн, была футболка лейбла Sub Pop Records за $250.

Куртка относится к периоду, когда "Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк Никс" в финальной серии 1972 года. Чемберлен, один из самых результативных игроков в истории НБА, выступал в лиге с 1959 по 1973 год и завоевал два чемпионских титула.

НБА Уилт Чемберлен Sotheby’s
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