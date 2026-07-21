Поиск

Польша присоединилась к европейской программе создания спутниковой системы связи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Польши Марцин Кервиньский и комиссар по обороне и космосу Евросоюза Андрюс Кубилюс подписали соглашение об участии Польши в создании спутниковой группировки IRIS2, сообщает Polskie Radio 24.

"Сегодня Польша присоединяется к крупной европейской программе по созданию защищенной связи. Связь будет осуществляться с помощью группы европейских спутников. Это будет полностью независимая система, которая гарантирует нашу безопасность и полную независимость, - заявил Кервиньский. - Мы живем в очень опасные времена, и проект, к которому присоединяется Польша, является ответом на эти опасности".

"Польша станет одним из шести основных игроков в европейской спутниковой группировке IRIS2. Одним из фундаментов для создания этой защищенной коммуникационной инфраструктуры для всей Европы", - подчеркнул он.

Евросоюз МВД Польша Марцин Кервиньский Андрюс Кубилюс IRIS2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля

 Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля

В КСИР возложили на США вину за подрыв двух танкеров в Ормузском проливе

КСИР нанес удар по базе США Ат-Танф на юге Сирии

 КСИР нанес удар по базе США Ат-Танф на юге Сирии

Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

Глава МИД РФ прибыл в Манилу

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

В Канаде выпустили предупреждение о качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

 В Канаде выпустили предупреждение о качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

Посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня

 Посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня

КСИР заявил об ударах по американским объектам в Кувейте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10648 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов