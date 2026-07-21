Польша присоединилась к европейской программе создания спутниковой системы связи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Польши Марцин Кервиньский и комиссар по обороне и космосу Евросоюза Андрюс Кубилюс подписали соглашение об участии Польши в создании спутниковой группировки IRIS2, сообщает Polskie Radio 24.

"Сегодня Польша присоединяется к крупной европейской программе по созданию защищенной связи. Связь будет осуществляться с помощью группы европейских спутников. Это будет полностью независимая система, которая гарантирует нашу безопасность и полную независимость, - заявил Кервиньский. - Мы живем в очень опасные времена, и проект, к которому присоединяется Польша, является ответом на эти опасности".

"Польша станет одним из шести основных игроков в европейской спутниковой группировке IRIS2. Одним из фундаментов для создания этой защищенной коммуникационной инфраструктуры для всей Европы", - подчеркнул он.