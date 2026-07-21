"Союз МС-28" с космонавтами и астронавтом вернется на Землю 26 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уилльямс 26 июля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-28" после экспедиции на Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"26 июля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс вернутся домой", - говорится в сообщении.

"Экипаж активно готовится не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни - в том числе к воздействию земной гравитации", - сообщили в госкорпорации.

"Союз МС-28" прибыл на МКС 27 ноября 2025 года.

Возвращающийся на Землю экипаж сменят прибывшие на станцию 14 июля на корабле "Союз МС-29" космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.