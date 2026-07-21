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В Ливане заявили, что войска Израиля открывали огонь возле "пилотной зоны" с ливанскими военными

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие во вторник открывали огонь около "пилотной зоны" на юге Ливана в районе города Завтар аль-Гарбия, где в рамках стабилизации ситуации начали размещаться ливанские военные, сообщает издание The National со ссылкой на заявление Армии Ливана.

"Командование Армии подчеркивает, что эта атака затруднит реализацию мер по развертыванию сил в "пилотных зонах", - отмечается в заявлении.

The National не уточняет, почему израильские военные вели стрельбу. Также не сообщается, были ли пострадавшие в ходе инцидента.

Ранее Армия Ливана вошла в район города Завтар аль-Гарбия и начала разминирование территории. Этот район должны передать ливанской стороне после отхода израильских сил.

Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных, разоружение отрядов движения "Хезболла" в "пилотных зонах". Кроме района Завтар аль-Гарбия в "пилотные зоны" пока вошли деревни Фрун и Срифа.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения "Хезболлы".

Конфликт в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные Ливана в нем не участвовали, а лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.

Израиль Ливан Хезболла
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