Президент Ирана заявил, что власти страны наладили контакт с верховным лидером Хаменеи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У иранских руководителей налажены эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, все его указания выполняются, заявил во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Сейчас благодаря решению вопросов, связанных с коммуникацией (...), мы действуем в полном соответствии с указаниями нашего уважаемого лидера", - приводит его слова агентство ИРНА.

Хаменеи ни разу не появлялся на публике в качестве верховного лидера, все его заявления транслировали государственные СМИ.

Ранее в этом году несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных, в частности, отсутствием прямой связи с Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи в марте занял пост верховного лидера Ирана, став преемником его отца, Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.