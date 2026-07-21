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Президент Ирана заявил, что власти страны наладили контакт с верховным лидером Хаменеи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У иранских руководителей налажены эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, все его указания выполняются, заявил во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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"Сейчас благодаря решению вопросов, связанных с коммуникацией (...), мы действуем в полном соответствии с указаниями нашего уважаемого лидера", - приводит его слова агентство ИРНА.

Хаменеи ни разу не появлялся на публике в качестве верховного лидера, все его заявления транслировали государственные СМИ.

Ранее в этом году несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных, в частности, отсутствием прямой связи с Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи в марте занял пост верховного лидера Ирана, став преемником его отца, Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.

Иран Моджтаба Хаменеи Масуд Пезешкиан
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