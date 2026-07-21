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Президент США пока не планирует завершать удары по Ирану

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон продолжит военную операцию против Ирана.

"Мы не выходим из игры прямо сейчас", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что даже если бы США сейчас завершили удары по Ирану, это уже было бы большой американской победой, потому что иранская сторона и так понесла большие потери. "Если бы мы завершили завтра, то все равно это было бы большой нашей победой. Но завтра мы не завершим", - добавил Трамп.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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