Парламент Финляндии выразил доверие правительству на фоне скандала из-за "Сада Хельсинки"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В парламенте Финляндии на внеочередной сессии не прошло во вторник голосование по предложению оппозиции выразить недоверие премьер-министру и правительству.

В ходе раздельного голосования премьер-министр Петтери Орпо получил вотум доверия с результатом 101 против 90, с таким же результатом было выражено доверие правительству.

Голосование было вызвано разразившемся в финском обществе скандалом в связи с планами строительства в столице масштабного "Сада Хельсинки" с современной ареной для мероприятий вместимостью до примерно 20 тыс. человек, со спортивно-развлекательным центром, парком, апартаментами, отелем, базовыми услугами и условиями для занятий спортом. Ожидается, что он привлечёт туристов, спортсменов, отдыхающих и поможет повысить конкурентоспособность столицы.

Финансирование строительства должно происходить за счет частных инвесторов. При этом правительство пообещало поддержать возведение "Сада Хельсинки" в размере 10% или 35 млн евро.

Однако, как выяснили финские СМИ, при принятии правительственного решения были проигнорировано мнение чиновников, отсутствовала прозрачность распределения средств, что вызвало большое недовольство в обществе.

Под его давлением премьер-министр Петтери Орпо заявил в понедельник, что проект "Сад Хельсинки" больше не пользуется политической поддержкой правительства и средства на его возведение выделены не будут.

Тем не менее, по требованию оппозиции во вторник была созвана внеочередная сессия с предложением выразить недоверие премьер-министру и правительству. В ходе длившихся более 9 часов дебатов выступили 170 депутатов, победила коалиция.