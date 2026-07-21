Трамп распорядился спустя несколько десятилетий возобновить полеты авиакомпаний США в Ливан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан.

"После встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, который провел отличную работу и совершенно изменил свою страну, я поручаю моей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям проведения прямых рейсов в Ливан. Американцам будет легко посетить эти красивейшие края", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американские СМИ отмечают, что такие перелеты были запрещены с 1985 года. Тогда бойцы ливанской "Хезболлы" захватили заложников в двух пассажирских самолетах.