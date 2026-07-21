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Минобороны РФ сообщило об ударе по газоперерабатывающей установке в Харьковской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" по газоперерабатывающей установке в Харьковской области и электрической подстанции в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"С целью ограничения возможностей функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер" по крупному энергетическому объекту - подстанции в 330 кВ в населенном пункте Зарудье в Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара "ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения".

Также в Минобороны сообщили, что в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области нанесен удар с беспилотником "Герань-4 Сикер" по газоперерабатывающей установке.

"В результате удара установка выведена из строя", - заявили в ведомстве.

Харьков Минобороны РФ
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