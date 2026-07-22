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Иранское командование предостерегает США от ударов по ядерным объектам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США в случае проведения ударов по иранским ядерным объектам спровоцируют расширение нынешнего вооруженного конфликта, заявили в командовании ВС Ирана.

По сообщению иранских СМИ, в командовании пояснили, что такие удары "будут означать, что война расширяется", и тогда Тегеран будет готов наносить удары по любым связанным с США объектам в ближневосточном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени американские военные нанесут удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится ядерный объект.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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