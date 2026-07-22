Узбекистан готовит программу приватизации, планирует продать недвижимость на $8 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Новая программа приватизации готовится в Узбекистане, на продажу планируется выставить 1,3 тыс. объектов недвижимости на 100 трлн сумов (порядка $8,34 млрд).

Такие цифры привел пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в соцсетях.

Он отметил, что новая программа будет включать приватизацию 8 тыс. га земель и госдоли в 66 предприятиях.

Для предпринимателей, приобретающих государственные активы, первоначальный платеж планируется снизить с 30% до 15%. Оставшуюся сумму разрешат выплачивать в беспроцентную рассрочку.

Как сообщалось ранее, по оценкам Fitch Ratings, в 2021-2025 годах в Узбекистане было приватизировано государственных активов на сумму около $5,1 млрд, в том числе в 2025 году - на $1,6 млрд.

Официальный курс на 22 июля - 11,987 тыс. сумов/$1.