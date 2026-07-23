Танкер загорелся после обстрела в Красном море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Управлении морских торговых операции Великобритании (UKMTO) сообщили о попадании неизвестного снаряда по танкеру в Красном море у берегов Саудовской Аравии, экипаж борется с огнем.

"Капитан танкера рапортовал о попадании неизвестного снаряда, вызвавшего пожар на борту, с которым в настоящее время борется экипаж", - информировало UKMTO.

Уточняется, что инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от прибрежного портового города Аль-Шукаик в Саудовской Аравии. О принадлежности танкера не сообщается.

Жертв и последствий для окружающей среды нет, специалисты проводят расследование.

UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Между тем йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что хуситы провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море - ENCELIA и LAYLA - утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Согласно публикации, операция проводилась с использованием ракет и беспилотников, попадания по обоим танкерам вызвали пожары на борту.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с Саудовской Аравией суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США передавал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда у Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.

По различным данным, целый ряд судов, включая танкеры, за последние сутки не стали проходить через Баб-эль-Мандебский пролив.