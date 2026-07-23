Секретная служба США заявила о росте уровня угроз перед ужином корреспондентов Белого дома

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Секретная служба США сообщила о беспрецедентном росте числа угроз в преддверии перенесенного ужина корреспондентов Белого дома. По данным ведомства, которые приводит CBS News, с января открыто около 10 тыс. дел в рамках защитной разведки - почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Директор Секретной службы Шон Керран заявил, что такие показатели "не встречались за всю его 24-летнюю карьеру". По его словам, ведомство также провело почти в десять раз больше вмешательств, связанных с психическим здоровьем лиц, угрожающих охраняемым персоналиям или объектам.

Рост числа инцидентов в Секретной службе связывают с увеличением онлайн-угроз, активностью одиночек, идеологическими мотивами, внешними факторами и случаями, связанными с психическим здоровьем. Ведомство отмечает, что большинство угроз теперь поступает из цифровой среды.



Секретная служба рассматривает все поступающие сообщения как потенциально достоверные до завершения проверки. Оценка угроз строится на анализе поведения, включая навязчивую фиксацию, эскалацию жалоб, преследование, паранойю, бредовые идеи, суицидальные проявления и резкие изменения поведения.



Керран также прокомментировал инцидент на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где вооружённый человек был задержан на контрольно-пропускном пункте. Он подчеркнул, что металлоискатели находились примерно в 120 ярдах (около 110 м) от трибуны, и задержание на КПП подтверждает эффективность системы безопасности.



По его словам, ведомство ожидает появления потенциально опасных лиц на точках досмотра, поэтому там размещаются специализированные группы реагирования. "Мы ожидаем, что такие люди будут приходить. Это реальность", - отметил он.



Готовясь к перенесенному ужину корреспондентов Белого дома, который пройдет в пятницу в Waldorf Astoria в Вашингтоне, Керран сообщил, что мероприятие рассматривается как отдельный президентский визит, требующий новой оценки угроз.