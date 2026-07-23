КСИР заявил о неудачной попытке трех танкеров пройти Ормуз, один подорвался

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Три танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом, один из них подорвался и загорелся, заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Три нефтяных танкера при поддержке США попытались пройти через заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива. После взрыва и возгорания на одном из танкеров два других быстро развернулись и ушли", - сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

В корпусе вновь подчеркнули, что контролируют Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе", а любое судно, которое попытается пройти водную артерию без согласования с иранской стороной "ждет та же участь".

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщение об инциденте пока не комментировали.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале очередной волны ударов по Ирану.

Накануне иранские военные заявили, что заминировали южную часть Ормузского пролива.