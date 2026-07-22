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Иран нанес ракетный удар по городу на юге Иордании

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иран обстрелял баллистическими ракетами портовый город Акаба на юге Иордании недалеко от границы с Израилем, передает The Times of Israel.

По данным издания, звуки взрывов были слышны в израильском Эйлате.

Однако последствия иранской атаки пока остаются неизвестными.

В свою очередь портал Ynet передает, что на фоне атаки самолет, летевший из Тель-Авива в Эйлат, сменил курс. Экипаж другого борта, следовавшего из Абу-Даби в Тель-Авив, отказался следовать в пункт назначения.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Иордания Акаба Израиль
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