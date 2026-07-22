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ЦИК Армении разрешил уголовное преследование племянника Самвела Карапетяна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Армении по ходатайству Генпрокуратуры дало согласие на возбуждение уголовного дела в отношенииодного из лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

"Рассмотрев ходатайство, ЦИК удовлетворил его и дал согласие о возбуждении уголовного преследования против Нарека Карапетяна. Пока это не означает полного лишения его депутатской неприкосновенности. Заседание ЦИК продолжается, сейчас решается вопрос по ходатайству о лишении свободы Нарека Карапетяна", - заявил журналистам адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.

По его словам, обвинение касается дела, по которому в начале июня был арестован один из ближайших соратников Карапетяна - член совета партии "Сильная Армения" Алик Алексанян. Следственный комитет Армении обвинил его по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".

Генпрокуратура 21 июля представила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна.

Нарек Карапетян - племянник главы партии, руководителя ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который содержится под домашним арестом.

Депутатский мандат Нарек Карапетян получил 21 июля.

Генпрокуратура Армения ЦИК Сильная Армения Нарек Карапетян Самвел Карапетян
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